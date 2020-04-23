Англия

"Красные" могут изменить трансферные планы.

Ливерпуль может отказаться от идеи отпускать ряд игроков этим летом, сообщает издание Liverpool Echo.

Руководство мерсисайдского клуба пока не знает, на какой трансферный бюджет сможет рассчитывать, а потому может продолжить сотрудничество с нынешними игроками.

Так, Ливерпуль может предложить новый контракт полузащитнику Адаме Лаллане, который должен был покинуть клуб свободным агентом. То же касается и защитника Деяна Ловрена и Джердана Шакири, которых "красные" были готовы выставить на трансфер. Кроме того, из аренды в Борнмуте летом вернется полузащитник Харри Уилсон.

Ранее сообщалось, что голкипер Лорис Кариус расторг контракт с Бешикташем и вернется в Ливерпуль.

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