"Красные" могут изменить трансферные планы.
Деян Ловрен и Адам Лаллана, Getty Images
23 апреля 2020, 09:21
Ливерпуль может отказаться от идеи отпускать ряд игроков этим летом, сообщает издание Liverpool Echo.
Руководство мерсисайдского клуба пока не знает, на какой трансферный бюджет сможет рассчитывать, а потому может продолжить сотрудничество с нынешними игроками.
Так, Ливерпуль может предложить новый контракт полузащитнику Адаме Лаллане, который должен был покинуть клуб свободным агентом. То же касается и защитника Деяна Ловрена и Джердана Шакири, которых "красные" были готовы выставить на трансфер. Кроме того, из аренды в Борнмуте летом вернется полузащитник Харри Уилсон.
Ранее сообщалось, что голкипер Лорис Кариус расторг контракт с Бешикташем и вернется в Ливерпуль.
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