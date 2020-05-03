Англия

Испанец пока не принял решения относительно своего будущего.

Полузащитник Челси Педро рассказал о ситуации с контрактом в Челси и о предложениях от других клубов.

"Ситуация с коронавирусом очень сказалась, в данный момент мы ожидаем встречи с Челси. Знаю, что контракт подходит к концу, но мы еще не садились за стол переговоров. Я жду встречи с руководством Челси, но также открыт к предложениям от других клубов.

Главная задача для меня на данный момент – доиграть контракт, а там увидим, что произойдет.

У меня имеются предложения от многих клубов, мне предстоит оценить их. Правда в том, что я пока не знаю, что произойдет", – приводит слова Педро портал Football Italia.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 18 поединков в футболке "синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Педро заинтересован главный тренер Ромы Паулу Фонсека.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.