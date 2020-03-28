Италия

Контракт испанца с Челси истекает предстоящим летом.

Полузащитник Челси Педро Родригес с большой долей вероятности покинет стан "пенсионеров" в статусе свободного агента, поскольку его контракт истекает предстоящим летом.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Лацио заинтересован в подписании 32-летнего испанца, однако конкретного предложения футболисту "орлы" пока не делали.

Помимо этого, римский клуб намерен оформить переход другого игрока Челси Оливье Жиру, соглашение которого также рассчитано до лета 2020 года.

Главной проблемой Лацио в вопросе подписания игроков в летнее трансферное окно может стать пандемия коронавируса, которая нанесла серьезный удар именно по Италии.

Несмотря на это, руководство "орлов" твердо решило сохранить в команде Чиро Иммобиле и готовит новый контракт с бонусом за голы для своего ключевого нападающего.

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