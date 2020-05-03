Англия

Хорват может продолжить карьеру в лондонском клубе.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич может стать игроком Тоттенхэма в летнее межсезонье, сообщает издание Mundo Deportivo.

Лондонский клуб начал переговоры по хорватскому хавбеку и имеет больше шансов подписать его, чем остальные клубы. В приобретении 32-летнего игрока также заинтересованы Ювентус, Атлетико и Интер.

Действующий контракт Ракитича с Барселоной рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне центральный полузащитник провел 31 поединок в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также заинтересован в подписании защитника Севильи Серхио Регилона.

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