Англия

Руководство лондонского клуба пока что приняло решение занять выжидающую позицию в финансовом вопросе.

Президент Тоттенхэма Даниэль Леви не планирует обсуждать с игроками снижение или отсрочку заработной платы, утверждает The Athletic. Он предпочитает подождать, пока не наступит большая ясность по поводу возобновления чемпионата.

Ситуацию осложняет еще и тот факт, что некоторые из футболистов "шпор" считают, что клуб в прошлом платил им недостаточно много.

На данный момент Премьер-лига остановлена, однако клубы вовсю работают над тем, чтобы возобновить соревнования. По одному из предложений, футболисты будут дважды в неделю сдавать тесты на коронавирус. Это может обойтись Премьер-лиге в 4 млн фунтов.

На момент приостановки АПЛ Тоттенхэм шел на восьмом месте в турнирной таблице, отставая от топ-4 на семь очков.

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