Англия

Бывший защитник манкунианцев высказал мнение об игре француза.

Маттео Дармиан считает, что на Поля Погба сваливается много критики из-за высокой стоимости трансфера. По мнению итальянца, полузащитник всегда выкладывается на максимум.

"Погба — мой друг, и у меня с ним прекрасные отношения. Прежде всего: мы говорим о настоящем чемпионе, о великом футболисте, но даже у них могут быть периоды, когда они не так хороши. Я думаю, что настоящей проблемой Погба всегда была цена, которую клуб заплатил за него, и это обусловило то, как люди воспринимают его.

В сторону Поля было много неоправданной критики, например, что он недостаточно усердно работал, но он всегда выкладывался, уверяю вас, на каждой тренировке. По моему мнению, его выступления в последние годы были хорошими, в Англии говорят о нем слишком негативно.

Я видел, как Погба несчастен или готов уйти? Нет, честно говоря, я не видел его грустным или несчастным, как раз наоборот, все время, пока я был в Манчестере, Поль был абсолютно счастлив своим решением вернуться туда. Он действительно заботится о том, чтобы преуспеть в Манчестер Юнайтед", — приводит слова Дармиана The Guardian.

Итальянец перед переходом в Парму провел 92 матча в футболке "красных дьяволов", в которых забил один гол и сделал четыре результативных передачи.