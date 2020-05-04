Вещатели считают, что без борьбы в лиге будет сложно продать свой контент.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА, GETTY IMAGES
04 мая 2020, 22:59
Ранее сообщалось, что клубы АПЛ готовы играть на нейтральных полях, но только без угрозы вылета.
Однако такая идея не нравится телевизионным компаниям. Как сообщает The Telegraph, в таком случае телеканалам будет сложно продать трансляции после перезапуска Премьер-лиги, так как будут отсутствовать зрители и борьба за сохранение прописки в лиге.
Напомним, что АПЛ была приостановлена 13 марта из-за угрозы COVID-19.
Также сообщалось, что Уэмбли может принять оставшиеся матчи АПЛ.
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