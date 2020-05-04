Англия

Вещатели считают, что без борьбы в лиге будет сложно продать свой контент.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ готовы играть на нейтральных полях, но только без угрозы вылета.

Однако такая идея не нравится телевизионным компаниям. Как сообщает The Telegraph, в таком случае телеканалам будет сложно продать трансляции после перезапуска Премьер-лиги, так как будут отсутствовать зрители и борьба за сохранение прописки в лиге.

Напомним, что АПЛ была приостановлена 13 марта из-за угрозы COVID-19.

Также сообщалось, что Уэмбли может принять оставшиеся матчи АПЛ.

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