Англия

Ожидается, что Уэмбли станет одним из десяти стадионов, что будет принимать матчи АПЛ.

С большой долей вероятности стадион Уэмбли будет принимать матчи Премьер-лиги, если сезон возобновится, сообщает The Telegraph.

Источник информирует, что Уэмбли будет одним из десяти нейтральных арен, которые будут использоваться в оставшейся части сезона.

Одним из преимуществ Уэмбли является то, что недалеко от стадиона несколько отелей, где могли бы жить футболисты — это считается важным удобством.

Ранее сообщалось, что АПЛ готовится проводить сезон-2020/21 без болельщиков на трибунах.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.