Ожидается, что Уэмбли станет одним из десяти стадионов, что будет принимать матчи АПЛ.
Стадион Уэмбли, Getty Images
04 мая 2020, 19:59
С большой долей вероятности стадион Уэмбли будет принимать матчи Премьер-лиги, если сезон возобновится, сообщает The Telegraph.
Источник информирует, что Уэмбли будет одним из десяти нейтральных арен, которые будут использоваться в оставшейся части сезона.
Одним из преимуществ Уэмбли является то, что недалеко от стадиона несколько отелей, где могли бы жить футболисты — это считается важным удобством.
Ранее сообщалось, что АПЛ готовится проводить сезон-2020/21 без болельщиков на трибунах.
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