Ни для кого не секрет, что новым владельцем Ньюкасла может стать наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Его суверенный фонд – 320 миллиардов фунтов, это значительно больше, чем у того же Шейха Мансура из Манчестер Сити (23,3 миллиарда). Скорее всего, если покупка будет одобрена Премьер-лигой (сейчас идут соответствующие проверки), принц не будет вмешиваться в дела клуба, а оставит правление на Ясира Аль-Румайяна.

Среди целей покупки Ньюкасла называют то, что бин Салман хочет повысить свою репутацию в глазах Запада. Мягко говоря, Мохаммед вызывает неоднозначное мнение, о чем говорилось в предыдущей статье о потенциальных новых владельцах этого клуба. 

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Майкл Эшли наконец-то избавится от клуба, болельщики Ньюкасла должны вздохнуть с облегчением и, практически без сомнений, представители Саудовской Аравии будут вливать огромные финансовые средства в свой проект.

Может ли этот проект быть успешным?

Безусловно. Премьер-лига – чемпионат, где водятся большие деньги, а также, вероятно, самый популярный в мире. Чего стоят только телевизионные права на трансляции игр этой лиги. К тому, существует мнение, что кризис – лучшее время преуспеть. Учитывая пандемию коронавируса, проблемы с финансами у всех клубов, можно прогнозировать, что Ньюкасл будет самым активным игроком на трансферном рынке грядущим летом. 

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Да, конкуренция в Премьер-лиге велика, сходу можно назвать шесть команд, которые регулярно борются за место в топ-4. Но будем откровенны: сейчас в АПЛ лишь два клуба высочайшего уровня – Ливерпуль и Манчестер Сити. А дальше огромная пропасть.

Новый Манчестер Сити или "амбициозный середняк", как Эвертон?

Если у владельца "ирисок" Фарада Мошири состояние оценивается в 2,4 миллиарда долларов, то, как писалось выше, у бина Салмана – 320 миллиардов фунтов. Разница колоссальная. Конечно, если инвестировать средства без четкого плана развития, то успеха вряд ли можно добиться, но верится с трудом, что столь влиятельные люди из Саудовской Аравии не захотят взобраться на футбольную вершину Англии. 

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Британские букмекеры уже принимают ставки, каких исполнителей может заполучить клуб, чтобы стать сильнее этим летом. Поговаривают, что первоначальной задачей будет попадание в Лигу чемпионов, а после этого – выиграть АПЛ.

А что по трансферам?

Потенциальное новое руководство Ньюкасла осознает, что заполучить сходу всех звезд, которых они хотят, будет сложно. Поэтому клуб рассмотрит варианты с опытными футболистами, у которых истекают сроки соглашения с нынешними клубами. В частности, речь идет об Эдинсоне Кавани и Дрисе Мертенсе. 

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Из наиболее реальных кандидатур СМИ называли Эммануэля Денниса (Брюгге), Джона Макгинна (Астон Вилла), Люка Вулфендена и Флинана Даунза (оба – Ипсвич).

Из звезд, помимо Кавани и Мертенса, упоминались следующие футболисты: Артуро Видаль, Алексис Санчес (Интер/Манчестер Юнайтед), Хамес Родригес (Реал), Филиппе Коутиньо (Бавария/Барселона), Набиль Фекир (Бетис), Гарет Бэйл (Реал) и даже Харри Кейн, Джейдон Санчо и Килиан Мбаппе! К слову, букмекеры принимают ставки на то, что француз может пополнить состав "сорок" уже этим летом.

А кто поведет за собой?

Многие СМИ не сомневаются, что Стив Брюс не останется у руля Ньюкасла, если клуб перейдет в руки представителей Саудовской Аравии. В таком случае, Sky Sports утверждает, что Маурисио Почеттино будет фаворитом на должность главного тренера и ему готовы предложить зарплату в 19 миллионов фунтов в год.

В феврале этого года Почеттино сказал следующее:

"Откровенно говоря, я бы и дальше продолжил работу в АПЛ. Это сложно, нужно подождать. Посмотрим, что будет дальше. В футболе постоянно что-то может случиться. Жду новый вызов. Однако, если мы с семьей переедем в Европу, то будем скучать по Англии".

Почеттино был бы интерес вариант с Ньюкаслом при одном условии: он получит тех футболистов, которые ему не мог предоставить Даниэль Леви в Тоттенхэме. А иногда и вовсе аргентинцу приходилось обходиться без покупок. 

"Ньюкасл – чемпик"?

Амбициозные и богатые владельцы из Саудовской Аравии, практически неограниченный финансовый ресурс. Все идет к тому, что если сделка будет одобрена, Ньюкасл станет новым Челси или Манчестер Сити. Единственное, что может остановить "сорок" – финансовый фэйр-плей. И если только суд в Лозанне не снимет бан с Манчестер Сити за финансовые махинации, УЕФА следует хоть немного, но бояться. Однако, например, ПСЖ до сих пор так и не был тронут, хотя спонсорские соглашения вызывают большие вопросы.

Наверняка, многие помнят мем из 2012 года "Ньюкасл чемпик". Тогда "сороки" заняли пятое место в чемпионате Англии под руководством Алана Пардью. Демба Ба и Паписс Сиссе наводили шороху в АПЛ, а также клуб впервые с 1996 года сумел победить в шести матчах подряд. Не будем вдаваться в подробности происхождения мема (эту информацию с легкостью можно найти в Google), а констатируем: в ближайшие годы Ньюкасл имеет реальный шанс стать "чемпиком"… 

 