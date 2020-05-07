"Красные дьяволы" близки к подписанию юного таланта.
Джо Хаджилл, safc.com
07 мая 2020, 06:24
Нападающий Сандерленда Джо Хаджилл близок к переходу в Манчестер Юнайтед, сообщает издание The Guardian.
Юный талант согласовал детали сотрудничества с "красными дьяволами" и должен присоединиться к их академии в летнее межсезонье. Переход состоится, когда его ратифицируют соответствующие органы АПЛ.
В борьбе за 16-летнего игрока МЮ удалось опередить Тоттенхэм и Арсенал.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед включился в гонку за нападающего Наполи Ирвинга Лосано.
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