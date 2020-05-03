Италия

"Красные дьяволы" желают заполучить французского полузащитника.

Манчестер Юнайтед тщательно изучает возможность приобретения Адриена Рабио, сообщает TuttoMercatoWeb.

"Красные дьяволы" продолжают искать еще одного центрального полузащитника и вернулись к варианту с Рабио, которым интересовались еще прошлым летом.

Французский полузащитник в этом сезоне провел 24 поединка, в которых результативными действиями не отметился.

Напомним, что ранее мать Адриена Рабио провела переговоры с Эвертоном.