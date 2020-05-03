"Красные дьяволы" желают заполучить французского полузащитника.
Адриен Рабио, getty images
03 мая 2020, 19:12
Манчестер Юнайтед тщательно изучает возможность приобретения Адриена Рабио, сообщает TuttoMercatoWeb.
"Красные дьяволы" продолжают искать еще одного центрального полузащитника и вернулись к варианту с Рабио, которым интересовались еще прошлым летом.
Французский полузащитник в этом сезоне провел 24 поединка, в которых результативными действиями не отметился.
Напомним, что ранее мать Адриена Рабио провела переговоры с Эвертоном.