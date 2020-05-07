Англия

Лондонский клуб достиг прогресса в переговорах с бельгийцем.

Защитник ПСЖ Тома Менье может стать игроком Тоттенхэма в летнее межсезонье, сообщает издание Le Parisien.

Контракт игрока с парижанами подходит к концу, и он должен получить статус свободного агента летом. По информации источника, "шпоры" достигли прогресса в переговорах с бельгийцем и вскоре могут объявить о его подписании.

В услугах 28-летнего игрока также заинтересована дортмундская Боруссия.

В текущем сезоне Менье провел 27 поединков в футболке "красно-синих", отличившись одним голом и двумя ассистами.

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