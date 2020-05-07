Англия

Лондонский клуб хочет подписать левого защитника.

Защитник Монако Фоде Балло-Туре попал в сферу интересов Челси, сообщает портал Foot Mercato.

"Синие" намерены укрепить левый фланг обороны в летнее межсезонье хотят приобрести французского фулбека. Лондонский клуб рассматривает 23-летнего игрока в качестве замены Маркосу Алонсо и Эмерсону Палмьери, которые близки к уходу.

В приобретении Балло-Туре также заинтересован Лейпциг.

В текущем сезоне защитник провел 25 поединков в футболке монегасков.

Ранее сообщалось, что Челси поборется с Ман Сити за защитника Марселя Бубакара Камара.

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