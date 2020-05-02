"Пенсионеры" предложили английскому форварду новое соглашение до 2025 года.
Тэмми Абрахам, Getty Images
02 мая 2020, 06:20
Нападающий Челси Тэмми Абрахам в ближайшем будущем может подписать новый контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, руководство "пенсионеров" провело предварительные переговоры с 22-летним англичанином о долгосрочном продлении действующего соглашения до 2025 года.
Утверждается, что Челси предложил Абрахаму заработную плату в размере 8 миллионов евро в год. Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне молодой форвард провел за Челси 34 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 6 результативных передач.
Ранее появлялась информация, что Абрахам взял паузу в текущих переговорах с клубом о новом контракте, поскольку стороны не могли согласовать финансовую составляющую будущей сделки.
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