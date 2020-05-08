Англия

Мерсисайдцы имеют запасной вариант, в случае провала переговоров по немецкому форварду.

Ливерпуль продолжает работа по поиску центрфорвада, который мог бы усилить команду в ближайшее трансферное окно.

По информации Liverpool Echo, в сферу интересов "скаузеров" попал косоварский нападающий бременского Вердера Милот Рашица.

Ливерпуль не желает переплачивать за Тимо Вернера из РБ Лейпциг огромные деньги. Клаусула немца в контракте с "быками" составляет 60 млн евро.

За 23-летнего Рашицу Ливерпуль готов будет выложить 35 млн евро. Контракт футболиста с "музыкантами" рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне на счету форварда Вердера 7 голов и 4 результативные передачи в 20 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Рашица близок к переходу в РБ Лейпциг.

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