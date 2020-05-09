Англия

"Красные дьяволы" хотят подписать ганского центрбека.

Защитник Вальядолида попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает ESPN.

"Красные дьяволы" следят за выступлениями ганского центрбека и уже обратились к руководству Вальядолида, чтобы сообщить о своем интересе. Английский клуб рассматривает 21-летнего игрока в качестве конкурента для Виктора Линделефа.

Действующий контракт Салису с Вальядолидом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне защитник провел 28 поединков в футболке "фиолетово-белых", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Салису также заинтересован Атлетико.

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