Англия

"Молотобойцы" хотят выручить один миллион фунтов за игрока.

Вест Хэм не рассчитывает на полузащитника Натана Холланда в следующем сезоне и готов выслушать по нему предложения, сообщает Football Insider.

Молодой вингер хорошо проявил себя в аренде в Оксфорд Юнайтед, но тренерский штаб "молотобойцев" не видит для него места в составе. Лондонский клуб готов отпустить футболиста за один миллион фунтов.

В текущем сезоне 21-летний игрок провел 30 поединков в футболке Оксфорда, забив 15 голов и совершив 8 ассистов.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм также намерен продать нападающего Себастьяна Алле.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.