Англия

Лондонский клуб хочет подписать украинского хавбека.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в сферу интересов Вест Хэма, информирует Sportal.it.

"Молотобойцы" планируют укрепить среднюю линию этим летом и попытаются подписать украинского хавбека. В приобретении 26-летнего игрока также была заинтересована Фиорентина, но лондонский клуб попытается перехватить его.

Таким образом, в следующем сезоне Малиновский может стать одноклубником нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко.

Малиновский перешел в Аталанту прошлым летом из Генка за 13,7 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 31 поединок в футболке "черно-синих", отличившись пятью голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Аталанта хочет выручить за Малиновского не менее 25 млн евро.

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