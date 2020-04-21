Лондонский клуб хочет подписать украинского хавбека.
Руслан Малиновский, Getty Images
21 апреля 2020, 16:47
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский попал в сферу интересов Вест Хэма, информирует Sportal.it.
"Молотобойцы" планируют укрепить среднюю линию этим летом и попытаются подписать украинского хавбека. В приобретении 26-летнего игрока также была заинтересована Фиорентина, но лондонский клуб попытается перехватить его.
Таким образом, в следующем сезоне Малиновский может стать одноклубником нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко.
Малиновский перешел в Аталанту прошлым летом из Генка за 13,7 млн евро. В текущем сезоне полузащитник провел 31 поединок в футболке "черно-синих", отличившись пятью голами и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Аталанта хочет выручить за Малиновского не менее 25 млн евро.
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