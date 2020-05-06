Италия

Чилиец может покинуть Фиорентину летом.

Полузащитник Фиорентины Эрик Пулгар попал в сферу интересов Севильи и Вест Хэма, сообщает портал CDF.

Спортдир нервионцев Мончи намерен укрепить опорную зону команды в летнее межсезонье и хочет подписать чилийского хавбека. Конкуренцию испанскому клубу в борьбе за игрока намерен составить Вест Хэм.

Действующий контракт Пулгара с Фиорентиной рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 29 поединков в футболке "фиалок", отличившись четырьмя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Севилья также заинтересована в подписании полузащитника Монако Тьемуэ Бакайоко.

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