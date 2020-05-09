Итальянец планирует попробовать себя в английском чемпионате.
Фабио Каннаваро, Getty Images
09 мая 2020, 14:17
Нынешний тренер Гуанджоу Эвергранд Фабио Каннаваро признался, что хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге.
"Я хотел бы поработать в АПЛ. Я смотрю все матчи Премьер-лиги, мне нравится атмосфера и культура футбола в Англии.
В Китае я работаю над улучшением своей системы в футболе. Я работаю в одном из лучших азиатских клубов, но, конечно, я хотел бы попробовать себя в Европе.
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Мне нравится менталитет Клоппа, но в то же время мне нравится философия Пепа, потому что в футболе необходима интенсивность с мячом и без него. Но у меня есть свое видение футбола, которое я и хочу представить всем", – рассказала Каннаваро в интервью Sky Sports.
Ранее Каннаваро заявлял, что также хотел бы поработать во главе Реала и сборной Италии.
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