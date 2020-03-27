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Тренер Гуанчжой Эвергранд Фабио Каннаваро верит, что скоро все наладится и на остальной планете.

Легендарный экс-защитник сборной Италии Фабио Каннаваро решил с помощью Инстаграм поднять настроение итальянцам и другим жителям Земли, страдающим от пандемии COVID-19.

"Привет, ребята! – цитирует чемпиона мира и обладателя Золотого мяча 2006 года Rai Sport. – Для меня карантин окончен, Китай возвращается к нормальной жизни. Этим утром я уже гулял по городу, ходил в банк, перекусил на улице во время прогулки. Да, еще регулярно меряют температуру, но жизнь налаживается. Надеюсь, что скоро то же самое будет в Италии и везде".

46-летний Каннаваро выступал за Наполи, Парму, Интер, Ювентус, Реал и Аль-Ахли. В качестве тренера дон Фабио работал с рядом клубов в ОАЭ, Саудовской Аравии и Китае, а также недолго возглавлял национальную сборную Китая (два матча — два поражения).

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