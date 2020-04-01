Италия

Легенда итальянского футбола обратился к своим соотечественникам с призывом объединиться в это непростое время.

Всем, кто находится дома.

Происходящее у нас в стране вызывает у меня тревогу и боль. Не могу описать, насколько ужасно видеть такие страдания Италии, видеть столько потерянных жизней каждый день. Мое сердце стремится ко всем людям, которых это коснулось, и особенно к тем, кто потерял кого-то близкого.

Также хочу поприветствовать медицинских работников, которые трудятся, чтобы спасти как можно больше жизней. Вы – настоящие герои, в которых нуждается наша страна.

К сожалению, никто из нас не является Суперменом. Никто из нас не защищен от вируса. И когда эпидемия разразилась в Китае, мне показалось, что итальянцы думали, что их это не коснется. Я недооценивал ее. Думал, это просто грипп. Как мы все ошибались.

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По крайней мере, мы закрыли страну и заставили людей сидеть дома. Здесь в Китае, где я работаю во главе Гуанджоу Эвергранд, я отправился на карантин несколько недель назад. Люди здесь уже сталкивались с вирусом SARS, они знали, что нужно делать. В Италии мы никогда не сталкивались с такими чрезвычайными ситуациями.

Но теперь и мы находимся в эпицентре этой борьбы, мы должны сражаться вместе. Это означает, что мы должны показать лучшую версию себя.

Конечно, мы знаем, что Италия – замечательная страна. У нас невероятные морские пляжи и прекрасные пейзажи. Наш климат позволяет большую часть года проводить на улице. У нас есть своя мода и еда. Жизнь в Италии настолько хорошая, что иногда мы просто почиваем на лаврах. Иногда мы заняты лишь своими делами, не думая об общем благе. В этом случае мы растрачиваем весь наш потенциал.

К счастью, бывают случаи, когда мы решаем показать свою гордость, и это случается в самые непростые моменты. Когда на кону стоит что-то важное.

Я переживал подобные моменты много раз, и лучшим примером будут выступления Италии на чемпионатах мира. Возможно, это покажется странным решением вспоминать такие вещи во времена, когда спорт кажется таким ничтожным. Но, как мы знаем, футбол для Италии – это не просто спорт. Когда играет национальная команда, каждый чувствует себя ее частью. Все объединяются. А когда итальянцы объединяются, то добиваются успеха.

Мы находимся в эпицентре этой борьбы, мы должны сражаться вместе. Это означает, что мы должны показать лучшую версию себя

Я до сих пор помню, как Италия одержала победу на ЧМ-1982. Я был восьмилетнем пареньком в родном Неаполе, смотрел матчи в большой компании дома у родственников или друзей. Помню, когда Италия забивала, мы кричали и обнимались, даже с незнакомыми людьми.

Когда я был капитаном сборной на ЧМ-2006, я видел, как нечто подобное происходило с игроками. Коррупционный скандал разразился как раз перед началом турнира, поэтому, когда мы собрались для подготовки, мы все были на грани. Многие думали, что скандал будет нас отвлекать.

Но настроение в нашем лагере было всегда хорошим, и это было нашим ключом. В этот критический момент мы думали не только о себе. Мы переживали за всех. У нас также был прекрасный лидер в лице Марчелло Липпи, который поддерживал гармонию и мотивацию в команде. Когда мы приземлились в Германии, то практически сразу забыли о скандале и с нетерпением ждали начала матчей.

Люди часто спрашивают меня, как нам удалось выиграть чемпионат мира. Мы выиграли не потому, что нам повезло. Мы выиграли потому, что у нас была лучшая команда и мы верили в победу.

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Теперь нам нужен такой же дух единства и для страны. Мы уже видели некоторые великолепные примеры солидарности. Фраза andrà tutto bene – все будет хорошо – сообщение в поддержку тех, кто застрял дома, кто боится, кто одинок и находится в депрессии. Люди вышли на балконы, чтобы поблагодарить наших медицинских работников. Соседи вместе пели песни. Нам нужно именно такое единство.

Когда кризис закончится, Италия будет другой. Многие потеряют работу. Некоторые утратят свой бизнес. Нам предстоит огромный объем работы. Мы можем лишь надеяться, что как можно скорее появится вакцина, которая поможет остановить этот кошмар.

Пока же мы должны просто ждать. Давайте оставаться дома и проводить время со своими семьями, давайте контактировать с как можно меньшим количеством людей.

И давайте делать то, что можем, для общего блага. Я вместе со своими партнерами по чемпионской команде 2006 года начал кампанию по сбору средств, которые будут направлены итальянскому Красному Кресту и пойдут на помощь больницам. Надеюсь на вашу помощь.

Также вы можете просто помочь своему району. Мы также должны помнить, что это командная борьба и нам нужна помощь каждого.

Никто из нас действительно не Супермен. Но если мы будет вместе, то сможем справиться с чем угодно. Оставайтесь сильными, братья и сестры.

Искренне ваш,

Фабио Каннаваро.





The Players' Tribune, перевод: Сергей Сакара

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