Англия

Бельгиец привлек внимание еще двух клубов АПЛ.

Манчестер Юнайтед и Челси включились в борьбу за защитника ПСЖ Тома Менье, сообщает издание L'Equipe.

Контракт бельгийского защитника с парижанами подходит к концу, и он должен летом получить статус свободного агента. МЮ и Челси хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать его в январе.

Ранее сообщалось, что Менье близок к переходу в Тоттенхэм.

Менье выступает в составе ПСЖ с 2016 года, перейдя из Брюгге. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 27 поединков в футболке "красно-синих", отличившись одним голом и двумя ассистами.

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