Англия

Бенфика готова отпустить своего голкипера только за 60 млн евро.

Вратарь Бенфики Одиссеас Влаходимос в летнее трансферное окно может сменить чемпионат Португалии на английскую Премьер-лигу.

Как сообщает A Bola, Ньюкасл, который уже в скором времени может быть поглощен катарскими инвесторами, рассматривает вариант с подписанием 26-летнего грека.

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Интересно, что Бенфика готова отпустить Влаходимоса только в том случае, если потенциальный покупатель активирует клаусулу голкипера, составляющая 60 миллионов евро.

Действующее соглашение Влаходимоса с португальским клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей, 16 и которых отстоял на ноль.

Ранее появлялась информация, что Ньюкасл контактировал с агентом Донни ван де Беека.

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