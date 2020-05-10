Бенфика готова отпустить своего голкипера только за 60 млн евро.
Одиссеас Влаходимос, Getty Images
10 мая 2020, 09:25
Вратарь Бенфики Одиссеас Влаходимос в летнее трансферное окно может сменить чемпионат Португалии на английскую Премьер-лигу.
Как сообщает A Bola, Ньюкасл, который уже в скором времени может быть поглощен катарскими инвесторами, рассматривает вариант с подписанием 26-летнего грека.
Читайте также: Ньюкасл — чемпион? Что будет, если АПЛ одобрит покупку клуба аравитянами
Интересно, что Бенфика готова отпустить Влаходимоса только в том случае, если потенциальный покупатель активирует клаусулу голкипера, составляющая 60 миллионов евро.
Действующее соглашение Влаходимоса с португальским клубом рассчитано до 2024 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей, 16 и которых отстоял на ноль.
Ранее появлялась информация, что Ньюкасл контактировал с агентом Донни ван де Беека.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.