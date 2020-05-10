Англия

Бывший игрок Манчестер Юнайтед высказался о текущем ходе дел команды.

Гарри Невилл считает, что связка Погба и Фернандеша может принести огромную пользу "красным дьяволам", а Рашфорд и Гринвуд будут неудержимыми.

"Погба и Фернандеш? Они могу быть удивительными вместе, если пойдут на компромисс и будут работать, помогая друг другу.

Рашфорд и Гринвуд? Попутного ветра им на весь футбольный путь. 600 с лишним матчей за Манчестер Юнайтед и сотни голов. Они должны быть неудержимыми в течение 15 лет", — приводит слова Гарри Невилла MEN.

Напомним, президент Спортинга доволен, что продал Бруну Фернандеша до приостановки сезона.