Бывший игрок Манчестер Юнайтед высказался о текущем ходе дел команды.
Гари Невилл, getty images
10 мая 2020, 09:30
Гарри Невилл считает, что связка Погба и Фернандеша может принести огромную пользу "красным дьяволам", а Рашфорд и Гринвуд будут неудержимыми.
"Погба и Фернандеш? Они могу быть удивительными вместе, если пойдут на компромисс и будут работать, помогая друг другу.
Рашфорд и Гринвуд? Попутного ветра им на весь футбольный путь. 600 с лишним матчей за Манчестер Юнайтед и сотни голов. Они должны быть неудержимыми в течение 15 лет", — приводит слова Гарри Невилла MEN.
Напомним, президент Спортинга доволен, что продал Бруну Фернандеша до приостановки сезона.