Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед рассказал о своих планах на будущее.

Андреас Перейра счастлив в Манчестер Юнайтед, но хотел бы попробовать свои силы в другом европейском топ-клубе.

"Прямо сейчас я сосредоточен на Манчестер Юнайтед и чувствую себя хорошо. В этом сезоне я впервые почувствовал себя в клубе новичком, поэтому я нацелен на то, чтобы укрепить свои позиции и играть хорошо.

На данный момент я очень счастлив, но, как игрок, хотел бы поиграть и за другой большой клуб. Мне очень нравятся Барселона, Реал и Бавария", — приводит слова Перейры Globo Esporte.

Напомним, что летом полузащитник продлил контракт с Манчестер Юнайтед до конца сезона-2022/23.