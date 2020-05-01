Полузащитник Реала не исключил вариант, что продолжит карьеру в чемпионате Испании.
ГАРЕТ БЭЙЛ, GETTY IMAGES
01 мая 2020, 18:28
Гарету Бэйлу интерес вариант с переходом в клуб из Major League Soccer.
"Мне нравится эта лига. Она на подъеме и развивается, многие футболисты хотят играть в МЛС. Это то, что мне было бы интересно".
"Я люблю ездить в Лос-Анджелес на каникулы. Я часто играю в гольф там", — приводит слова Гарета Бэйла Marca.
В текущем сезоне Бэйл провел 14 матчей в Примере: на его счету два гола и две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Анчелотти хочет видеть Бэйла и Хамеса в Эвертоне.
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