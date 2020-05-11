Англия

Премьер-лига получила документы о причастности Саудовской Аравии к пиратскому каналу.

Известно, что сейчас покупка Ньюкасла согласована между представителями Саудовской Аравии и Майком Эшли. Тем не менее, остался последний момент – пройти проверку у Премьер-лиги. И с этим, оказывается, могут возникнуть проблемы.

Сообщается, что правительство Саудовской Аравии замешано с пиратскими трансляциями футбола, в особенности, показывая матчи АПЛ на сервисе BeoutQ, который ретранслирует игры у других телеканалов.

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Как сообщает The Guardian, в связи с новыми документами, продажа Ньюкасла отложится еще на некоторое время. Не исключено, что сделка находится под угрозой срыва.

Напомним, что любая покупка или продажа клуба не обойдется без проверок стороны Премьер-лиги: руководство должно удостоверится, что это не навредит имиджу.