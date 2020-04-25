Англия

Football.ua анализирует, почему Премьер-лиге нужно побеспокоиться в связи с продажей Ньюкасла.

Футбольный клуб Ньюкасл находится на грани продажи инвесторам из Саудовской Аравии. Майк Эшли таки нашел покупателей: 80% акций достанется представителям Саудовской Аравии, остальные 20% посредникам PCP Capital Partners Аманде Стейвли и братьям Рубенам.

Все документы уже подписаны, и приобретающая сторона внесла депозит, который перейдет Майку Эшли, когда будет завершена последняя преграда к осуществлению сделки – получить одобрение от Премьер-лиги. Скорее всего, проблем возникнуть не должно, и на это уйдет три-четыре недели. Но есть несколько пунктов, из-за которых возникают опасения:

- У бина Салмана, который, фактически, станет владельцем клуба, неоднозначная репутация. Международная правовая организация Amnesty International считает, что он хочет использовать клуб в качестве пиар-инструмента. По неподтвержденной информации, бин Салман дал приказ убить саудовского оппозиционного журналиста самыми жестокими методами, хотя официальная версия говорит о том, что оппозиционер погиб в кулачном бою с подданными бина Салмана.

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В глазах Запада наследный принц Саудовской Аравии стремится иметь хорошую репутацию, и тут уже покупка Ньюкасла может нести политический характер.

- Британская миротворческая организация против торговли оружием (Campaign Against Arms Trade) призывает Премьер-лигу заблокировать продажу клуба. Они считают, что Ньюкасл станет инструментом в машине пропаганды одного из самых жестоких и авторитарных режимов в мире, а также, что саудовская диктатура – последнее, что нужно в АПЛ.

- Против продажи Ньюкасла выступает компания BeIN Sports. Дело в том, что в Саудовской Аравии "пиратство" покрывают самые высокопоставленные чиновники. Появился сервис beoutQ, который ворует трансляции у BeIN Sports и выдает за свои: на логотип канала накладывается сверху логотип beoutQ. Генеральный директор beIN Sports не исключил вероятность, что если Ньюкасл будет продан представителям Саудовской Аравии, то они откажутся от ТВ-контракта.

"Если мы ничего не предпринимаем в отношении пиратства, то нам придется оценить затраты и сократить права", — сказал Юсеф Аль-Обейдли. Недавно гендиректор beIN Sports сделал новое заявление: "Учитывая прошлое Саудовской Аравии и незаконные действия, в том числе, которые перечат коммерческим интересам АПЛ, нельзя игнорировать покупку клуба".

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Контракт BeIN Sports рассчитан до конца сезона-2021/22, так что катарцы вряд ли перестанут транслировать АПЛ до этого срока, тем более, что за разрыв соглашения придется серьезно заплатить. Но после окончания сделки клубы Премьер-лиги рискуют потерять 650 миллионов фунтов – это чуть больше, чем цена двух Ньюкаслов. АПЛ полностью поддерживает BeIN Sports в этом вопросе, но юридически бессильна: на территории Саудовской Аравии доступ к системе правосудия ограничен, а девять юридических фирм (непосредственно в Саудовской Аравии) отказались браться за это дело.

Прочитав эти три насыщенных пункта назревает логичный вопрос: "проблем при продаже быть не должно? Серьезно?!" Дело в том, что формально клуб приобретает концерн Аманды Стэйвли и ее компания РСР. По документам фонд не будет числиться, а для отмены сделки нужно больше серьезных причин. Что уж и говорить, если за полтора года BeIN Sports с поддержкой АПЛ не смог "отвоевать" свои трансляции в Саудовской Аравии у beoutQ...

BeIN и Премьер-лига важны друг для друга. Однако в таком случае компания сможет надавить на АПЛ: они собираются сотрудничать со страной, которая ворует контент, тем самым урезая доход от трансляций BeIN. Проще говоря – конфликт интересов. И в таком случае в проигрыше и Премьер-лига, и клубы, которые будут недополучать деньги за телевизионные права.

Что еще известно?

Суверенный фонд Саудовской Аравии имеет в своем активе 320 миллиардов фунтов. Это значительно больше, чем у владельца Манчестер Сити Шейха Мансура (23,3 миллиарда).

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Новым президентом "сорок" станет Ясир Аль-Румайян – председатель совета директоров крупнейшей нефтяной компании и близкий соратник Мохаммеда бин Салмана – фактического спонсора и инициатора всего покупного процесса.

А что британское правительство?

Министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден прокомментировал намерения фонда приобрести Ньюкасл:

"Премьер-лига проводит свои проверки новых владельцев, я не стану влиять на этот процесс. Я слегка не соглашусь с тем, как охарактеризовали бин Салмана лично. Покупателем выступает Суверенный фонд, а не он лично. У нас хорошие международные отношения с Саудовской Аравией, и мы никогда не стеснялись выражать свою обеспокоенность по поводу нарушений прав человека и продолжим это делать".

"Это вопрос к Премьер-лиге. Считаю, что они сами должны провести проверку", — сказал Доуден в интервью The Guardian.

А вот исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс рассказал, что его организация проведет проверку чистоты и надежности капитала потенциального покупателя Ньюкасла со всей строгостью.

Так или иначе, ожидаемая покупка Ньюкасла фондом Саудовской Аравии влечет за собой негативные последствия:

- Урон имиджу из-за неоднозначной репутации Принца Саудовской Аравии бин Салмана;

- Конфликт интересов из-за ситуации с BeIN Sports: по сути, Премьер-лига будет сотрудничать с теми, кто ворует их же трансляции (правительство Саудовской Аравии покрывает пиратский сервис beoutQ и, более того, владеет правами на него — 36,6%).

- Ньюкасл может быть использован как пиар в политических целях для руководителей.

В выигрыше окажутся болельщики "сорок": вряд ли фонд, покупающий клуб, будет пассивно себя вести на трансферном рынке, особенно, когда в активе 320 миллиардов фунтов…