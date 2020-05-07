Англия

Экс-игрок Динамо привлек внимание мерсисайдцев.

Защитник Бешикташа Домагой Вида попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает портал Yeni Asir.

Английский клуб планирует укрепить линию обороны в летнее межсезонье и рассматривает хорватского центрбека в качестве игрока ротации. В подписании 31-летнего футболиста заинтересован главный тренер Юрген Клопп, который следил за его выступлениями на ЧМ-2018.

Вида перешел в Бешикташ в январе 2018-го на правах свободного агента из Динамо. В текущем сезоне защитник провел 32 поединка в футболке "орлов", отличившись четырьмя голами.

Действующий контракт Виды с Бешикташем рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль лидирует в борьбе за защитника Наполи Калиду Кулибали.

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