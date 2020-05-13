Англия

Однако не исключено, что футболист останется во Флоренции еще на один год.

Полузащитник Фиорентины Федерико Кьеза будет одним из главных ньюсмейкеров будущего трансферного окна. За игроком уже выстроилась очередь со стороны топ-клубов.

Среди желающих также есть клубы английской Премьер-лиги, о чем заявил генеральный директор "фиалок" Джо Бароне.

"Есть клубы, которые интересуются Кьезой. Некоторые из них британские. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", — приводит слова функционера Football Italia.

Также Джо Бароне отметил, что Кьеза может и остаться в Фиорентине на следующий сезон.

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