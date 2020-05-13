Однако не исключено, что футболист останется во Флоренции еще на один год.
Федерико Кьеза, Getty Images
13 мая 2020, 11:15
Полузащитник Фиорентины Федерико Кьеза будет одним из главных ньюсмейкеров будущего трансферного окна. За игроком уже выстроилась очередь со стороны топ-клубов.
Среди желающих также есть клубы английской Премьер-лиги, о чем заявил генеральный директор "фиалок" Джо Бароне.
"Есть клубы, которые интересуются Кьезой. Некоторые из них британские. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", — приводит слова функционера Football Italia.
Также Джо Бароне отметил, что Кьеза может и остаться в Фиорентине на следующий сезон.
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