Италия

Фиорентина готова расстаться с Федерико Кьезой только за деньги.

Руководство Фиорентины не собирается рассматривать предложения по обмену Федерико Кьезы на других игроков и согласится расстаться с вингером лишь за деньги.

То же самое касается и любого другого игрока из 60-ти, которые пребывают на контрактах со "скуадрой виолой" – сообщает Corriere Fiorentino.

"Фиалки" уже имеют несколько предложений по 22-летней восходящей звезде, однако только Ювентус, Интер, Манчестер Юнайтед и Челси готовы вести переговоры о цене (стартовая — 60 миллионов евро) без предложений обменов. Также к этому квартету собирается присоединиться Арсенал.

Стоит отметить, что у представителей АПЛ есть преимущество, поскольку владелец Фиорентины Рокко Коммиссо не намерен усиливать конкурентов по Серии А, особенно — Ювентус.

Вингер национальной сборной Италии (17 матчей, 1 гол) четвертый сезон выступает в составе Фиорентины (139 матчей во всех турнирах, 29 голов).

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