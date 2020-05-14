Англия

"Синие" готовы обменять Жоржиньо на боснийца.

Челси начал переговоры с Ювентусом по трансферу полузащитника Миралема Пьянича, информирует издание The Guardian.

Лондонский клуб намерен укрепить среднюю линию в летнее межсезонье и попытается приобрести боснийского хавбека. "Синие" готовы предложить в обмен на 30-летнего игрока Жоржиньо, интерес к которому проявляет "старая синьора".

В подписании Пьянича также заинтересованы Барселона и ПСЖ.

В текущем сезоне полузащитник провел 32 поединка в футболке "бьянконери", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

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