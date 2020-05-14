Италия

Полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич точно не останется в Турине.

По окончании сезона-2019/20 Миоалем Пьянич наверняка продолжит карьеру вне Ювентуса: в Барселоне, ПСЖ или Челси — сообщает Sky Sport Italia.

Сам босниец предпочитает первый вариант и уже дал согласие на переход в Барселону, однако его обмену на Артура Мело мешает стремление бразильца остаться с "блауграна".

Второй вариант для Пьянича — обмен на Жоржиньо, которого хочет заполучить из Челси Маурицио Сарри.

Третий — переход в ПСЖ в обмен на Леандро Паредеса.

30-летний полузащитник национальной сборной Боснии и Герцеговины (92 матча, 15 голов) выступал за Метц (38 матчей во всех турнирах, 5 голов), Лион (121, 16), Рому (185, 30), а с сезона-2016/17 — за Ювентус (167, 22).

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