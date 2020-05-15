Англия

Вашему вниманию история легенды Манчестер Юнайтед в новом видео от Football.ua.

В 1958 году в Мюнхене случилось несчастье — потерпел крушение самолет с командой Манчестер Юнайтед на борту. Одним из немногих выживших был Бобби Чарльтон, впоследствии ставший настоящей легендой "красных дьяволов".

В очередном видео Football.ua расскажет вам историю культового для Манчестер Юнайтед человека.

Напомним, ранее Football.ua запустил проект "Лучшие в истории", в рамках которого со своими читателями выбрали символический состав Манчестер Юнайтед всех времени.