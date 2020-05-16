Англия

Наставник "синих" рассказал, что занялся планированием тренировочного процесса.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился своим мнением о возможном возвращении к тренировкам клубов АПЛ.

"Важно, чтобы у игроков было понимание, потому что с такой ситуацией мы еще не сталкивались. Дело не в том, что игроки не хотят возвращаться к тренировкам, просто это касается не только их, но и их семей.

Мы начинаем планировать тренировочный процесс, но все еще ждем некоторых вещей. Знаем, что в понедельник состоится голосование за возвращение к тренировочному процессу. Затем нужно будет провести тестирование, и мы сможем вернуться к тренировочному процессу в середине следующей недели.

Я обсуждал со своими помощниками, как будет выглядеть первая фаза тренировок, потому что из-за ограничений все будет выглядеть по-другому", – рассказал Лампард в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что игроков АПЛ будут тестировать на коронавирус не менее двух раз в неделю.