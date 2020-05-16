Англия

Колумбиец поделился мнением о результатах команды.

Защитник Давинсон Санчес оценил выступления команды в этом сезоне и заявил о необходимости улучшать игру "шпор".

"Думаю, все знают, что мы можем выступать лучше как команда. В АПЛ всегда тяжело, но нам нужно улучшать свою игру, поэтому мы много работаем каждый день. Посмотрим, как все сложится, но нам нельзя играть так, как раньше. Нам нужно выступать лучше, если мы хотим занять желаемую позицию.

Мы вернулись к тренировкам и соблюдаем все необходимые требования. Конечно, это долгий путь, но у нас нет другого выбора, так что это необходимо принять", – рассказал Санчес в интервью Sky Sports.

Ранее главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо раскритиковал противников возобновления АПЛ.