Англия

Южнокореец прошел обязательные в своей стране военные сборы.

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин завершил обязательную военную службу в армии Южной Кореи и вернулся в Лондон, где будет готовиться к возможному возобновлению английской Премьер-лиги. Об этом сообщает BBC.

Напомним, что футболист провел в расположении армии своей страны три недели, по итогам которых стал одним из лучших военнослужащих своей группы.

В Южной Корее законодательство обязывает всех мужчин провести два года в армии, но Сон смог этого избежать благодаря победе в Азиатских играх в 2018 году.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании разрешило возобновить английскую Премьер-лигу в июне. Игроков будут тестировать на коронавирус не менее двух раз в неделю.