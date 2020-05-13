Англия

Руководство Премьер-лиги старается убедить футболистов и тренеров в безопасности групповых тренировок и матчей без зрителей.

Многие игроки команд английской Премьер-лиги опасаются, что возобновление тренировок и матчей повысит риск заражения коронавирусом, однако руководство лиги намерено принять дополнительные меры безопасности — сообщает Sky Sports.

Все игроки будут тестироваться не менее двух раз в неделю и обязательно за 48 часов до тренировок. Кроме того, будут использоваться мобильные мини-лаборатории, которые будут отслеживать общее состояние организма.

Всем футболистам выдали «тренировочные протоколы», где на сорока страницах описаны все меры предосторожности, которые необходимо соблюдать, однако такой объемный документ некоторых только напугал. Игроки считают, что когда они будут находиться в контакте с другими людьми, а не дома, то подвергнут риску не только себя, но и членов своих семей.

Ранее сообщалось, что возобновление сезона в АПЛ может быть отложено.

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