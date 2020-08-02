Англия

Предлагаем вашему вниманию список братьев, которые вместе выступали в английском чемпионате за одну команду.

За десятилетия своего существования АПЛ радовала болельщиком многими невероятными фактами и чудесами. Одними из таких интересных событий были выступления родных братьев в составе одной команды. В истории АПЛ было 13 таких случаев, и предлагаем ознакомиться с ними подробней.

Гари и Фил Невилл

Клуб: Манчестер Юнайтед

Совместные матчи в АПЛ: 181

Трофеи: АПЛ – 6, Кубок Англии – 3, Суперкубок Англии – 3, Лига чемпионов, Межконтинентальный кубок

Гари и Фил Невиллы, вероятно, являются самыми известной парой братьев в английском футболе, а заявили они о себе в сезоне-1995/96, когда стали первыми братьями, которые играли вместе в составе победителя Кубка Англии.

В составе своего родного клуба они провели вместе более 180 поединков. Гари высоко ценился сэром Алексом Фергюсоном и долгое время занимал за собой правый фланг обороны. Фил же, обладавший большей универсальностью и способный сыграть в защите и в полузащите, не всегда имел регулярное место в составе.

Фабио и Рафаэль да Силва

Клуб: Манчестер Юнайтед

Совместные матчи в АПЛ: 3

Трофеи: АПЛ – 2, Кубок Лиги, Суперкубок Англии – 2

У Юнайтед времен АПЛ была еще одна пара братьев в защите, но на этот раз не такая успешная, хотя и выглядела многообещающе на старте карьеры. После перехода на Олд Траффорд бразильским близнецам прочили славное будущее, но в итоге они провели вместе на поле лишь 52 минуты в рамках АПЛ в период между 2009-и и 2012 годами.

Фабио, выступавший на левом фланге, считался более перспективным, но практически не выходил на поле ввиду наличия Патриса Эвра, поэтому его отправляли в аренды в КПР и Кардифф Сити. Правый защитник Рафаэль лучше проявил себя и сыграл во всех турнирах более 150 матчей, но не сумел найти общий язык с Луи ван Галом и был вынужден покинуть клуб. Сейчас оба брата выступают во Франции: Фабио защищает цвета Нанта, а Рафаэль – Лиона.

Коло и Яя Туре

Клуб: Манчестер Ситид

Совместные матчи в АПЛ: 47

Трофеи: АПЛ, Кубок Англии

Эта пара братьев могла бы встретиться на поле намного раньше. В 2003 году Коло уже утвердился в качестве основного игрока Арсенала, а его младший брат прибыл в лондонский клуб на просмотр. Арсен Венгер был доволен ивуарийским хавбеком и хотел подписать его, но ему не выдавали разрешение на работу, поэтому Яя решил искать счастья в Украине.

Спустя шесть лет братья, которые регулярно выступали вместе в составе ивуарийской сборной, воссоединились в Манчестер Сити и провели вместе шесть сезонов. Коло хоть и находился уже в возрасте, привнес опыт в команду, которая только пыталась закрепиться на вершине английского футбола.

Андре и Джордан Айю

Клуб: Суонси

Совместные матчи в АПЛ: 10

Расти в семье футбольной легенды и национального героя, наверное, непросто, но братья Айю неплохо справлялись с этим давлением. Сыновья Абеди Пеле выступали вместе в составе Марселя, а позже перебрались в Суонси.

Андре изначально перешел в Суонси, а после присоединился к Вест Хэму, после чего его брат сменил Астон Виллу на валлийский клуб, но во второй половине сезона-2017/18 они воссоединились. Братья не смогли спасти "лебедей" от вылета и с тех пор вместе уже не выступали. Андре отправился в аренду в Фенербахче, но позже вернулся в Суонси, а Джордан перешел в Кристал Пэлас, где отлично проявил себя.

Брэдли и Шон Райт-Филлипс

Клуб: Манчестер Сити

Совместные матчи в АПЛ: 11

Брэдли и Шон решили пойти по стопам своего известного отца, Иана Райта, и посвятили себя футболу, закончив академию Манчестер Сити. Пара непродолжительное время выступала вместе в сезоне-2004/05.

Сити завершил сезон на солидном восьмом месте, а Шон за 21 млн фунтов перебрался в Челси, оставив Брэдли одного.

Судьба снова свела братьев через время, когда в 2015 году Шон присоединился к Брэдли в Нью-Йорк Ред Булл.

Мартин и Маркус Ольссон

Клуб: Блэкберн

Совместные матчи в АПЛ: 10

Еще одна пара фулбеков-близнецов в АПЛ образовалась на четырехмесячный период, когда Блэкберн подписал Маркуса из шведского Хальмстада в 2012-м в попытке сохранить прописку в АПЛ. К сожалению, шведские защитники не помогли "бродягам" в борьбе за выживание, но продолжили защищать цвета команды в Чемпионшипе. Сейчас, когда обоим братьям исполнилось 32 года, Мартин защищает цвета Хельсинборга в родной Швеции, а Маркус играет за Дерби в Чемпионшипе.

Гари и Стивен Колдуэлл

Клуб: Блэкберн

Совместные матчи в АПЛ: 2

Гарри и Стивен Колдуэлл выступали вместе в составе Уигана в сезоне2010/11, когда команде в невероятной борьбе удалось сохранить прописку в АПЛ под руководством Роберто Мартинеса. Их единственный совместный выход в центре обороны состоялся в матче с Арсеналом (0:3) и завершился на 70-й минуте матча, когда Гари Колдуэлл получил прямую красную карточку.

Шола и Сэмми Амеоби

Клуб: Ньюкасл

Совместные матчи в АПЛ: 12

В данный момент Шола уже завершил карьеру, Сэмми защищает цвета Ноттингем Форест, но вместе они провели ряд матчей в составе Ньюкасла в период между 2010-м и 2014 годами. Их единственный выход в стартовом составе случился в феврале 2014-го, когда Ньюкасл потерпел поражение от Сандерленда со счетом 0:3.

Шон и Мэттью Лонгстафф

Клуб: Ньюкасл

Совместные матчи в АПЛ: 7

Еще одна пара братьев из Ньюкасла. Шон дебютировал в составе "сорок" в прошлом сезоне и привлек внимание со стороны Манчестер Юнайтед, а его младшему брату Мэттью пришлось ждать еще год, чтобы дебютировать самому.

Братья впервые вышли вместе на поле в октябре 2019-го в матче с МЮ, который как раз и стал первым для Мэттью. И наверняка младший из Лонгстаффов запомнит его на всю жизнь, так как он еще и забил единственный гол в матче. С тех пор они провели вместе всего 7 матчей и в 6 случаях выходили на поле в стартовом составе.

Родни и Рэймонд Уоллес

Клуб: Лидс

Совместные матчи в АПЛ: 6

Братья-близнецы Родни и Рэймонд Уоллес присоединились вместе к Лидсу в 1991 году и выступали в команде в дебютном сезоне АПЛ. В сезоне-1992/93 "павлины" финишировали прямо над зоной вылета. Род продолжил выступления в составе "белых", а его брат Рэй ушел, так как и не смог закрепиться в основе команды.

Их старший брат Дэнни в том время выступал в Саутгемптоне, но два его выхода на поле случились в матчах с Манчестер Юнайтед.

Джеймс и Адам Чемберс

Клуб: Вест Бромвич

Совместные матчи в АПЛ: 1

В декабре 2002-го, когда ВБА уступал Арсенал со счетом 1:2, на 84-й минуте тренер "мешков" Гари Мегсон решил выпустить на поле Джеймса Чемберса, а на 86-й минуте убрал с поля Адама Чемберса.

Эти две минуты были единственными, которые братья провели вместе на поле в рамках АПЛ, поскольку по итогам сезона Вест Бромвич покинул элитный дивизион.

Стефан и Люк Мур

Клуб: Астон Вилла

Совместные матчи в АПЛ: 1

Люк Мур провел достаточно успешную карьеру, выступая в АПЛ в составе таких клубов, как ВБА, Астон Вилла и Суонси, а его брат довольствовался игрой в низших дивизионах после окончания академии Астон Виллы и победы в юношеском Кубке Англии-2002 вместе с братом.

Оба Мура вышли на поле ходу матча с Манчестер Юнайтед в 2004 году, хоть и не помогли "львам" избежать поражения.

Алан и Стивен Куинн

Клуб: Шеффилд Юнайтед

Совместные матчи в АПЛ: 1

В сезоне-2006/07, когда Шеффилд Юнайтед вылетел из АПЛ, братья Куинн провели вместе на поле 10 минут в мартовском матче с Эвертоном. После вылета Алан и Стивен остались в клубе еще на один сезон.

Карьера Стивена в итоге все же вышла более успешной среди двух братьев.

По материалам Squawka