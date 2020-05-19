Англия

Мерсисайдцы проявляют интерес к вингеру Ман Сити.

Полузащитник Ман Сити Лерой Сане попал в сферу интересов Ливерпуля, информирует издание Bild.

"Красные" следят за ситуацией вокруг немецкого вингера и попытаются подписать его в летнее межсезонье. Однако фаворитов в борьбе за 24-летнего футболиста считается Бавария.

Манчестер Сити смирился с уходом Сане и будет готов рассмотреть предложения по нему летом. Действующий контракт полузащитника с клубом истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Бавария готова предложить 50 млн фунтов за Сане.