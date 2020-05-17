22-летний испанец может продолжить выступать в футболке "красных".
Педро Чиривелья, Getty Images
17 мая 2020, 17:56
Полузащитник Ливерпуля Педро Чиривелья, похоже, продлит действующее соглашение с мерсисайдцами, которое рассчитано до июня этого года.
Как сообщает Goal, руководство "красных" предложило 22-летнему испанцу новый контракт, сроком на пять лет.
Несмотря на то, что Чиривелья выступает за дублирующий состав Ливерпуля, на него рассчитывает тренерский штаб в перспективе.
Отмечается, что испанцем также интересуются французский Нант и шотландский Рейнджерс.
В текущем сезоне Премьер-лиги 2 Педро Чиривелья провел 12 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.