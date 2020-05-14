Мюнхенцы готовы начать переговоры по вингеру Ман Сити.
Лерой Сане, Getty Images
14 мая 2020, 07:31
Бавария продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Лероя Сане и планирует начать переговоры с Манчестер Сити.
Как сообщает издание The Telegraph, мюнхенский клуб готов заплатить за вингера около 50 миллионов фунтов.
Читайте также: Станет ли уход Сане потерей для Манчестер Сити?
Бавария надеялась, что ей удастся подписать Сане за меньшую сумму в нынешней ситуации, но теперь готова выложиться, чтобы убедить Ман Сити отпустить игрока.
Ранее сообщалось, что "красные" уже согласовала пятилетний контракт с самим футболистом.
Действующий договор Сане с "горожанами" рассчитан до июня 2021 года.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.