Германия

Мюнхенцы готовы начать переговоры по вингеру Ман Сити.

Бавария продолжает предпринимать попытки подписать полузащитника Лероя Сане и планирует начать переговоры с Манчестер Сити.

Как сообщает издание The Telegraph, мюнхенский клуб готов заплатить за вингера около 50 миллионов фунтов.

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Бавария надеялась, что ей удастся подписать Сане за меньшую сумму в нынешней ситуации, но теперь готова выложиться, чтобы убедить Ман Сити отпустить игрока.

Ранее сообщалось, что "красные" уже согласовала пятилетний контракт с самим футболистом.

Действующий договор Сане с "горожанами" рассчитан до июня 2021 года.

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