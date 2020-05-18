Англия

Руководство английской Премьер-лиги считает, что несправедливо лишать победителей праздника.

Торжественная церемония награждения победителя первенства Премьер-лиги состоится даже несмотря на карантин.

"Мы сделаем все возможное, чтобы торжественная церемония прошла как обычно, – цитирует исполнительного директора АПЛ Ричарда Мастерса Sky Sports. – Мы хотим, чтобы все игроки, тренеры и прочие сотрудники клуба смогли насладиться успехом, ради которого они так упорно трудились. Естественно, при этом мы будем в первую очередь заботиться о безопасности".

Никто не сомневается, что чемпионом Англии в сезоне-2019/20 станет Ливерпуль, который за 9 туров до финиша опережает Манчестер Сити, сыгравший на один матч меньше, на 25 очков.

Ранее сообщалось, что командам АПЛ разрешили тренироваться в малых группах.