Англия

Нервионцы планируют укрепить вратарскую позицию.

Голкипер Гранады Руи Силва попал в сферу интересов Севильи, информирует издание Marca.

Нервионцы хотят укрепить вратарскую позицию в летнее межсезонье и попытаются заполучить португальца. Стоимость 26-летнего стража ворот оценивается в сумму около 15 млн евро.

Действующий контракт Силвы с Гранадой рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне голкипер провел 28 поединков в составе "рохибланкос", в которых пропустил 33 гола.

Ранее сообщалось, что в подписании Силвы также заинтересован Бетис.