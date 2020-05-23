Англия

Лондонцы хотят подписать перспективного игрока "сине-гранатовых".

Челси нацелился на Хавьера Мбуямбу в ближайшее трансферное окно, сообщает Evening Standard.

Нидерландский защитник, которого сравнивают с Вирджилом ван Дейком, уже выражал недовольство своим положением в стане "сине-гранатовых".

Мбуямба присоединился к Барселоне прошлым летом из Маастрихта. В текущем сезоне нидерландский защитник провел три матча в Юношеской лиге УЕФА.

Агент перспективного футболиста ранее подтвердил интерес лондонцев, назвав их фаворитом в борьбе за Мбуямбой.