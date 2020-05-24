Англия

"Пенсионеры" нацелились на аргентинского нападающего.

Челси присоединился к борьбе за Мауро Икарди в ближайшее трансферное окно, сообщает Football Italia со ссылкой на Sun Sport.

Лондонцы активизировались ввиду того, что Пари Сен-Жермен пока что далек от договоренности о цене нападающего с Ювентусом.

В завершившимся чемпионате Франции 27-летний Икарди в составе парижан провел 20 матчей и забил 12 мячей.

Напомним, что ПСЖ предложил Интеру 50 миллионов плюс бонусы за Икарди.