Италия

Неаполитанцы нацелились на аргентинского нападающего.

Наполи заинтересовался нападающим Интера Мауро Икарди, который нынешний сезон проводит в аренде в ПСЖ, сообщает Inter News.

Неаполитанцы готовы задействовать в сделке Аркадиуша Милика или Аллана, чтобы снизить цену трансфера.

В завершившимся чемпионате Франции 27-летний Икарди в составе ПСЖ провел 20 матчей и забил 12 мячей.

Напомним, что парижане тоже хотят приобрести аргентинца и готовы предложить в обмен Юлиана Дракслера.