Неаполитанцы нацелились на аргентинского нападающего.
Мауро Икарди, getty images
10 мая 2020, 09:56
Наполи заинтересовался нападающим Интера Мауро Икарди, который нынешний сезон проводит в аренде в ПСЖ, сообщает Inter News.
Неаполитанцы готовы задействовать в сделке Аркадиуша Милика или Аллана, чтобы снизить цену трансфера.
В завершившимся чемпионате Франции 27-летний Икарди в составе ПСЖ провел 20 матчей и забил 12 мячей.
Напомним, что парижане тоже хотят приобрести аргентинца и готовы предложить в обмен Юлиана Дракслера.