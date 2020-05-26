Англия

Партенопейцы отказались отпускать хавбека в английский клуб.

Наполи отказался отпускать полузащитника Аллана в Эвертон, информирует издание Il Mattino.

Ливерпульский клуб хочет приобрести центрального хавбека в летнее межсезонье и предлагал за него около 40 млн евро, однако получил отказ от руководства неаполитанцев. "Адзурри" хотят выручить за бразильца не менее 70 млн евро.

Действующий контракт Аллана с Наполи рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в футболке партенопейцев, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Атлетико рассматривает Аллана в качестве возможной замены для Томаса Партея.