Партенопейцы отказались отпускать хавбека в английский клуб.
Аллан, Getty Images
26 мая 2020, 14:49
Наполи отказался отпускать полузащитника Аллана в Эвертон, информирует издание Il Mattino.
Ливерпульский клуб хочет приобрести центрального хавбека в летнее межсезонье и предлагал за него около 40 млн евро, однако получил отказ от руководства неаполитанцев. "Адзурри" хотят выручить за бразильца не менее 70 млн евро.
Действующий контракт Аллана с Наполи рассчитан до июня 2023 года.
В текущем сезоне полузащитник провел 24 поединка в футболке партенопейцев, отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Атлетико рассматривает Аллана в качестве возможной замены для Томаса Партея.