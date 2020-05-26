Англия

"Сороки" готовят первые громкие трансферы ввиду предстоящей смены владельцев.

Руководство английской Премьер-лиги одобрило продажу Ньюкасла консорциуму из Саудовской Аравии, во главе которого находится наследный принц страны Мохаммед бин Салман, а официально о смене владельца должны объявить первого июня.

Учитывая это, "сороки" планируют серьезно усилить состав, подписав несколько именитых футболистов. Как сообщает журналист Николо Скира, Ньюкасл проявляет серьезный интерес к защитнику Манчестер Сити Джону Стоунзу и к полузащитнику Барселоны Филиппе Коутиньо, который выступает на правах аренды за Баварию.

Ранее стало известно, что мюнхенский гранд не стал пользоваться опцией выкупа Коутиньо, которого он мог заполучить за 120 миллионов евро, поэтому, вполне вероятно, бразилец в летнее межсезонье может рассмотреть другие варианты продолжения карьеры.

Утверждается, что Ньюкасл уже провел первые предварительные переговоры по переходу Стоунза и Коутиньо, но о финансовой составляющей потенциальных трансферов ничего не сообщается.